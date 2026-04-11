◇セ・リーグ中日3―9阪神（2026年4月11日バンテリンD）中日のドラフト6位・花田旭（東洋大）がプロ初安打を放った。0―2の3回2死で阪神先発・伊原の初球の直球を捉えて逆方向の右翼へ。今季新設されたテラス席に叩き込み「学生時代とはまた違うホームランの景色だった。うれしかった」と喜んだ。岡林の負傷離脱を受けて昇格。初アーチはプロ25打席目だが、6試合に出場して打率・320の好成績を残す。苦しいチームの