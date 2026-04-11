◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３ヤクルト（１１日・東京ドーム）巨人の新外国人ボビー・ダルベック内野手が今季１３試合目で初めてスタメンを外れて欠場した。前日１０日まで開幕から１２試合連続４番で出場。守備も一塁、三塁で奮闘して打率２割２分５厘、２本塁打、チープトップタイ７打点、７四球で出塁率３割５分４厘をマークしてきた。試合前練習は通常通り実施。７回２死一塁、赤星の代打としてネクストサークルに姿