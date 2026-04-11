◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１２回戦〇同級２位・那須川天心―同級１位・フアンフランシスコ・エストラダ●（１１日、東京・両国国技館）ＷＢＣ世界バンタム級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が世界挑戦権をつかみ取った。同級挑戦者決定戦で、元世界２階級王者のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝に９回終了ＴＫＯ勝ち。昨年１１月２４日にＷＢＣ同級王座