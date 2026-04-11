「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦」（１１日、両国国技館）同級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が、同級１位で元世界２階級制覇王者のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝を９回ＴＫＯで下し、通算８勝（３ＫＯ）１敗とした。元２階級制覇王者がまさかの完敗となった。９回那須川に一方的な展開をつくられた後、エストラダはコーナーから立ち上がることはできず。棄権を申し入れた。天心の