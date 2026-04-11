母の日のギフト選びに迷っている方へ♡東京ミルクチーズ工場から、季節限定のストロベリークッキーを含む特別な詰合せが登場しました。2026年4月より各店舗で順次発売されるこのセットは、華やかな見た目と上品な味わいが魅力。定番人気と季節のフレーバーを一度に楽しめる、贈り物にもぴったりなスイーツです♪ 母の日にぴったりの限定詰合せ クッキー詰合せ27枚（ストロベリ