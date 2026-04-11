国連のデュジャリック報道官は4月10日、「グテーレス事務総長が、パキスタンの仲介のもと、米国とイランが同国の首都イスラマバードで協議を行うことを歓迎している」と明らかにしました。デュジャリック報道官は同日の定例記者会見で、「事務総長は関係各国に対し、この外交的な機会を捉え、誠意を持って対話に臨み、情勢の緩和と敵対行為の再燃防止に向けて、持続的かつ包括的な合意の実現に尽力するよう呼びかけている」と述べ