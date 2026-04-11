株式会社NEXERは、パーソナルトレーニング＆ピラティススタジオ「nano」とともに、男女500人を対象に実施した「体の慢性的な痛みとの付き合い方についてのアンケート」の結果を2026年3月23日に発表した。慢性的な体の痛みや不調...「とても／やや感じている」は42.2％調査では、「現在、慢性的な体の痛みや不調を感じているか」を尋ねたところ、「とても感じている」が17.0％、「やや感じている」が25.2％で、合計42.2％が何らかの