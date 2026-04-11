【魔王放送局（MHK）「魔王くんちゃんネル」～ハーフアニバーサリー生放送～】 4月11日19時～ 放送 Yostarは、Android/iOS/PC用アクションRPG「ステラソラ」において新情報を多数公開した。 今回の配信では4月16日のメンテナンス後より開催されるイベント「夜闇に踊る孤独な影」の情報が公開された。新キャラクター「オトハ」の実装や、ハー