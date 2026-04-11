◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦〇同級２位・那須川天心（９回終了ＴＫＯ）同級１位フアンフランシスコ・エストラダ●（４月１１日、東京・両国国技館）ボクシングの本場、米国で最も伝統と権威のある専門メディア「ＴＨＥＲＩＮＧ」は日本時間１１日、ＳＮＳで那須川天心（帝拳）がフアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）を９回終了ＴＫＯで破ったと速報した。リング