◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１２回戦〇同級２位・那須川天心（９回終了ＴＫＯ）同級１位・フアンフランシスコ・エストラダ●（１１日、東京・両国国技館）ＷＢＣ世界バンタム級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が再起戦で勝利した。昨年１１月２４日にＷＢＣ同級王座決定戦で井上拓真（３０）＝大橋＝に判定負けして以来５か月ぶりの一戦で、元世界２階級制覇王者で同級１位のフ