◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１２回戦〇同級２位・那須川天心―同級１位・フアンフランシスコ・エストラダ●（１１日、東京・両国国技館）ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦で、同級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が元世界２階級制覇王者で、同級１位のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝を下した。エストラダは９回終了後に棄権を申し入れ、ＴＫＯ負け。病