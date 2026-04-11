【モデルプレス＝2026/04/11】Snow Manの宮舘涼太が11日、都内で行われたテレビ朝日系オシドラサタデー「ターミネーターと恋しちゃったら」（毎週土曜よる11時〜）の第2話先行試写会に共演の臼田あさ美とともにサプライズ登壇。Snow Manの新曲で、本作の主題歌でもある「SAVE YOUR HEART」について言及した。【写真】イベントにサプライズ登場したスノメンバー＆ヒロイン役女優◆宮舘涼太「SAVE YOUR HEART」MVに言及第1話で初解禁