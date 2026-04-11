◇パ・リーグ楽天11―4オリックス（2026年4月11日楽天モバイル）今季から登録名を変更した楽天・YG安田が5回、改名後初アーチとなる1号3ランを放った。5―1の1死一、二塁で、今季新設された左翼ホームランゾーンに運んだ。昨季は度重なるけがで1軍出場なしに終わり、心機一転で臨む左の大砲候補は「YGとして一発が出て良かった」と喜んだ。4回にも二塁打を放ってマルチ安打。試合前まで13打数1安打の打率・077だったが