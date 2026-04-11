◇パ・リーグ西武5―2ロッテ（2026年4月11日ベルーナD）2年前の新人王である西武・武内は、今季3度目の登板で初勝利を手にした。初回に4点の援護をもらうと「飛ばしていった」とエンジン全開。ロッテ打線の早打ちもあり、5回までわずか57球で2安打無失点に抑えた。7回を4安打1失点。前回登板の4日の楽天戦は2桁10奪三振だったが、この日は2奪三振の省エネ投球。チームを最下位脱出に導き「やっぱり勝てたらうれしい」