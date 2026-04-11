アイドルグループ「モーニング娘。’26」が11日、東京・TACHIKAWASTAGEGARDENで、全国ツアー「モーニング娘。’26コンサートツアー春−RaysOfLight−」をスタートさせた。2014年9月12期メンバーとしてグループに加入し、昨年7月からサブリーダーとしてグループをけん引してきた牧野真莉愛が、本ツアーを持ってモーニング娘。及びハロー！プロジェクトを卒業するため、現体制では最後のツアー。今回の公演にて