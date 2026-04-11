11日、ABEMAで『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』が行われ、BreakingDownで“ボブ・サップに勝った男”としてウルフアロンに臨んだBDファイターが、わずか20秒足らずで撃沈。身長184センチ、体重150キロの巨体が宙を舞う衝撃光景に「すげええええ」「こんな簡単に投げられるんや」「金メダリスト流石」と度肝を抜いた。【映像】ウルフ、超巨漢のBDファイターを“秒”で撃破競技ルールは4分一本勝負とし、「マット