◇パ・リーグ西武5―2ロッテ（2026年4月11日ベルーナD）西武のルーキー守護神、ドラフト2位の岩城（中大）が9回を締め、杉山（ソフトバンク）に並ぶリーグトップタイの4セーブ目を挙げた。3点リードでマウンドに上がり、わずか9球で3者凡退。3人で抑えてのセーブは初で「テンポ良く投げることができた。3人できっちり終われたのは良かった点」と振り返った。ルーキーながら奮闘を続ける左腕は「今のところは自分のピッ