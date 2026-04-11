俳優の山本裕典が挑む「オファー待ち30時間マラソン」の給水ポイントに、ホストクラブでお馴染みの“まさかの物”が登場し、山本と視聴者を驚かせる一幕があった。【映像】給水ポイントに出現した“まさかの物”ABEMAは2026年4月11日の開局10周年を記念し、特別番組『30時間限界突破フェス』を放送。その目玉企画『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』は、伊豆諸島の三宅島を舞台に、12日夜10時までに島を2周、およそ60kmの