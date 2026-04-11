ラッパーでデザイナーのナオヒロックさんが死去したと11日、デザイナーを務めていたアパレルブランド「SAMUEL（サミュエル）」のインスタグラムの公式アカウントで発表された。葬儀は家族の意向ですでに執り行われたという。公式アカウントでは「いつも応援してくださる皆様へ」とし、「この度、SAMUELのデザイナーであるナオヒロックが逝去いたしました」と報告。「これまで支えてくださった皆様へ深く感謝申し上げます」とつづら