無関心というか▶▶この作品を最初から読む夫に兄弟がいたなんて…。愛美は新婚生活真っ最中。ステップファミリーで育ち、家でいつも疎外感を感じていた彼女は、夫・賢二との生活で初めて「家族の安らぎ」を知り、幸せを噛み締めてました。ところがある日、義両親が事故に遭い、義父が急逝。葬儀に突然怪しい風貌の男が現れたことで、愛美は夫の家族の秘密に直面することに――。初めて知った夫の兄の存在。義実家がそれ