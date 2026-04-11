【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第10節】(クラド)大分 1-2(前半1-1)山口<得点者>[大]オウンゴール(31分)[山]藤岡浩介(34分)、峰田祐哉(90分)<警告>[山]喜岡佳太(5分)観衆:12,024人主審:鶴岡将樹