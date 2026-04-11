借金の肩代わりなんて嫌だ！▶▶この作品を最初から読む「毎日頑張ってるんだからいいよね？」そんな軽い気持ちでちょっとした贅沢を続けていたら、とんでもないことになっていました。涼子さんは、夫と2人の娘と暮らす30代の主婦。一見幸せそうな彼女には、大きな秘密があります。それは、家族に内緒で300万円もの借金を抱えていること。家事・育児のストレスや「ステキなママでいたい」という思いから浪費に走り、気付