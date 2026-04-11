米女子プロバスケットボールWNBAのエースズは10日、日本代表と26日に試合を行うと発表した。日本は9月の女子ワールドカップ（W杯）に向け、米国合宿を実施予定。4月29日にはWNBAマーキュリーとの試合も組まれている。（共同）