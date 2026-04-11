「巨人２−３ヤクルト」（１１日、東京ドーム）巨人は競り負けて連勝が２で止まった。打線では今季２度目の先発マスクをかぶった山瀬が三回、左翼へプロ１号ソロ。七回には６試合ぶりのスタメンとなった坂本が中堅左へ通算３００号に王手をかける今季１号を運んだ。投げても初登板初先発となった新外国人のマタが５回６安打２失点と先発の責任を話した。試合後、いいところがたくさんあったのではないかと指摘された阿部監督