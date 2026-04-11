【魔王放送局（MHK）「魔王くんちゃんネル」～ハーフアニバーサリー生放送～】 4月11日19時～ 放送 Yostarは、Android/iOS/PC用アクションRPG「ステラソラ」に関するASMR「鳴動する気持ちの音」を4月12日0時に発売する。 本作初となるASMRのリリースが決定した。Yostarのタイトルとしては「アズールレーン」や「ブルーアー