春は短い髪で爽やかに過ごしたいけれど、極端に短くするのはイヤ……。大人可愛く見せるなら、ボブ特有の丸みで柔らかな仕上がりを期待できる「ショートボブ」がおすすめ。40・50代が悩みがちな髪のボリュームダウンにもアプローチできそうです。 丸みと明るさでふんわり クールな印象のショートと違って、ふんわりと丸みがあって女性らしいショートボブ。ボブの要素を入れると、可