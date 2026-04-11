WBC世界バンタム級挑戦者決定戦ボクシングのWBC世界バンタム級2位・那須川天心（帝拳）が11日、東京・両国国技館で同級挑戦者決定戦に臨み、同級1位の元2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）と対戦。神童は再起を懸けた難敵との一戦に9回終了TKO勝ちした。勝利後には思わず涙。格闘技キャリア初黒星から再起戦に「初めてちょっと怖くて……」と心境を吐露した。5月に行われる井上拓真―井岡一翔戦の勝者への