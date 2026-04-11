◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人・井上温大―ヤクルト・高梨裕稔（１４時・東京ドーム）◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ・石田裕太郎―広島・床田寛樹（１４時・横浜）◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日・高橋宏斗―阪神・高橋遥人（１３時３０分・バンテリンドーム）◆パ・リーグ日本ハム・有原航平―ソフトバンク・松本晴（１３時・エスコンフィールド）◆パ・リーグ楽天・滝中瞭太―オリックス・ジェリー（１３時・楽天モバ