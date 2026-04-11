北海道旭川市のご当地Vtuberとして活動している「旭川ユカラ」が、8日にX（旧Twitter）で「アイヌ文化や言葉を扱った商品やキャラクターはアイヌの皆さんに許可を取ることになっています」とポストしたことについて、北海道函館市出身の神奈川県寒川町議会議員が苦言を呈し、話題になっている。 旭川ユカラはXで「アイヌ文化や言葉を扱った商品やキャラクターは本来、アイヌの皆さんに許可を取ることになっています