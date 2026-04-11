◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 3-2 巨人（11日、東京ドーム）ヤクルトとの僅差のゲームを落とした巨人。阿部慎之助監督が試合後にインタビューに応じました。先発マウンドにあがったマタ投手は初回に2失点。しかし以降は粘投を続け、5回2失点でマウンドを降りました。登板内容について阿部監督は「初回はさすがに力んでたね」とコメント。続けて「課題は明確にたくさん出たので、次修正して、次も頑張ってほしい」とエールを送り