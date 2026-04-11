◇セ・リーグ巨人2ー3ヤクルト（2026年4月11日東京D）巨人はヤクルトに敗れたが、7回に「6番・三塁」で6試合ぶりにスタメン出場した坂本勇人内野手（37）が今季1号を放った。阿部慎之助監督（47）は坂本について、試合後に「久しぶりにあんなね、生きた打球を見たんで。まだまだあそこにも入るんでね。うん。大丈夫でしょう」と語り目を細めた。