■ボクシングWBC世界バンタム級挑戦者決定戦那須川天心（WBC2位） VSファン・フランシスコ・エストラーダ（WBC1位）（11日、東京・両国国技館）WBC世界バンタム級2位・那須川天心（27、帝拳）と同級1位ファン・フランシスコ・エストラーダ（35、メキシコ）が対戦。那須川がエストラーダに9ラウンドTKO勝ち。5月2日に行われる王者・井上拓真（30、大橋）と挑戦者・井岡一翔（37、志成）によるタイトルマッチの勝者への、挑戦権