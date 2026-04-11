航空戦力のアキレス腱？「安全な空」が必須な輸送機の弱点空軍という組織を論じる際、多くの人がまず想起するのは戦闘機でしょう。しかし、航空戦力の持続性と作戦自由度を実質的に担保しているのは、むしろ支援機に分類される輸送機にほかなりません。輸送機とは「戦力を移動させる力」、すなわち戦争そのものを成立させる基盤であり、その不在は作戦体系の崩壊を意味します。【画像】ボーイング子会社が公開した「ステルス輸送