トキエアは、「春の五千旅。」キャンペーンを4月11日正午から30日まで実施する。対象路線と片道最低運賃は、名古屋/中部〜札幌/丘珠線が5,000円。旅客施設使用料が別途必要となる。搭乗期間は4月14日から30日まで。座席数限定でウェブサイトからの予約かつクレジットカードもしくはPayPayでの支払いのみ対象となる。対象運賃はトキトク。