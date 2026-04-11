Perfumeのあ〜ちゃんは4月10日、自身のInstagramを更新。最新ショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】Perfumeあ〜ちゃん、最新ショットに反響！「リア充されてますね」あ〜ちゃんは「部屋中一生断捨離してたら春になりました笑」とつづり、10枚の写真を投稿。1、4枚目では愛犬との自撮りショットを公開しました。桜の木の前で春らしい装いをしており、変わらない美しい姿が印象的です。この投稿にファンからは、「とてもか