再起戦を制し、リング上で快哉を叫んだ那須川(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnextプロ格闘人生初の“再起戦”で快哉を叫んだ。4月11日、東京の両国国技館で行われたボクシングのWBC世界バンタム級挑戦者決定12回戦で、同級2位の那須川天心（帝拳）は、同級1位のファン・フランシスコ・エストラーダ（メキシコ）に9回TKOで勝利。昨年11月に井上拓真（大橋）とのタイトルマッチで敗れ、キックボクシング時代を含めて初黒星を喫し