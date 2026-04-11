俳優の川栄李奈さんは4月11日、自身のInstagramを更新。マネージャーと出かけた時のプライベートショットを投稿しました。【写真】川栄李奈、プライベートショット投稿「今日も頑張ろう」川栄さんは「マネージャーさんとお出かけした日 美味しいもの食べて たくさん歩いて 健康です 今日も頑張ろう」とつづり、4枚の写真を投稿。ブラウンのレザーロングジャケットにミニ丈ボトムス、ベージュのロングブーツ姿で眼鏡をかけた川栄さ