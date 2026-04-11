「巨人２−３ヤクルト」（１１日、東京ドーム）ヤクルトが接戦を制し連敗を２で止めた。負の連鎖を断ち切りたかった。絶対に相手に流れを引き渡すわけにはいかない一戦。初回に初対決のマタから先制点をもぎ取り主導権を握った。先頭・長岡が四球で出塁し、続くサンタナが左越え二塁打で無死二、三塁と好機を拡大させた。３番に座った高卒３年目の鈴木叶がストレートを捉え、右線に運ぶ適時三塁打を放って２点を奪った。１点