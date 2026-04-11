「巨人２−３ヤクルト」（１１日、東京ドーム）巨人の連勝が２で止まった。初登板初先発となった新外国人のマタは５回を６安打２失点と先発の責任を果たしたが負け投手になった。マタは外国人枠の関係で２軍で調整していたが、ハワードの離脱でチャンスが巡ってきた。初回は打者７人を出す展開に。先頭の長岡に四球。続くサンタナには左越えへ二塁打を運ばれ二、三塁。三番鈴木に右翼へ２点三塁打を運ばれた。二回以降は