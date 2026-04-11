バスケットボールのりそなBリーグ2部（B2）は11日、長野市ホワイトリングなどで行われ、東地区首位の信州は岩手を86―78で下し、42勝13敗とした。東2位の福島も愛媛に90―89で競り勝って40勝15敗。西地区優勝を決めている神戸は鹿児島を123―118で退け、50勝（5敗）に到達した。