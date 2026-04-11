イタリア戦の第3試合となるダブルスでプレーする穂積絵莉＝ローマ近郊（ゲッティ＝共同）【ローマ共同】女子テニスの国別対抗戦、ビリー・ジーン・キング杯決勝大会（9月・中国）の予選最終日が11日、ローマ近郊で行われ、日本は3連覇を目指すイタリアに3連敗を喫し、敗退が決まった。初日（10日）にシングルス2試合で2敗した日本は、第3試合となるダブルスで青山修子（安藤証券）穂積絵莉（日本住宅ローン）組がサラ・エラニ