ボクシングのＷＢＣバンタム級挑戦者決定戦（１１日、両国国技館）で、同級２位・那須川天心（２７＝帝拳）は同級１位フアンフランシスコ・エストラダ（３５＝メキシコ）に９ラウンド（Ｒ）終了ＴＫＯで勝利。昨年１１月に現ＷＢＣ同級王者・井上拓真（大橋）にプロ初黒星を喫してからの再起に成功し、５月２日の拓真―井岡一翔（志成）戦の勝者への挑戦権を手にした。これが５０戦目の２階級制覇王者に対し、自分の距離を保ち