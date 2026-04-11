【モデルプレス＝2026/04/11】Snow Manの宮舘涼太と女優の臼田あさ美が11日、都内で行われたテレビ朝日系オシドラサタデー「ターミネーターと恋しちゃったら」（毎週土曜よる11時〜）の第2話先行試写会にサプライズ登壇。撮影の裏話を披露した。【写真】イベントにサプライズ登場したスノメンバー＆ヒロイン役女優◆宮舘涼太＆臼田あさ美「大変な撮影」振り返る本作は、笑って、ときめいて、泣ける前代未聞のSFラブコメディ。アラ