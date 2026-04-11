タレントの藤本美貴と夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が夫婦でＭＣを務めるフジテレビ系料理バラエティー番組「ミキティダイニング」（土曜・前１０時２５分）が１１日に放送され、お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気と澤部佑が出演した。庄司＆藤本家と同じく３人の子どもがいる澤部。小学５年の長女、小学３年の次女、小学１年の長男とにぎやかな生活を送っているが「上の２人がすごくケンカする」と悩みを打ち明け