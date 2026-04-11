◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３ヤクルト（１１日・東京ドーム）巨人はヤクルトとの接戦に惜しくも敗れて今季初の３連勝とはならなかった。今季２度目のスタメンマスクの山瀬慎之助捕手が３回、山瀬から７年目で待望のプロ初本塁打。坂本勇人内野手は７回２死からセンター左に今季１号ソロを放ち、平山功太内野手にもプロ初安打が出た。来日初登板初先発のマタは５回２失点と粘投した。試合後の阿部監督の一問一答は以下