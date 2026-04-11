マリンフードの代表的な商品である植物油脂を使用したチーズ代替素材｢スティリーノ｣シリーズから、生食用の｢スライスチーズブレンド」、加熱用の｢とろけるスライスチーズブレンド｣の2種類が新発売になりました。どちらもプロセスチーズに比べてコレステロールが抑えられるそうです。実際にお料理に使ってみた感想もまじえながら紹介します。 ｢スティリーノ｣シリー