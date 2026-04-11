毎日のドライ時間を、もっと美しさへとつなげたい方に♡KINUJOからブランド史上最上位モデルとなるヘアドライヤーが登場します。速乾性はもちろん、仕上がりのツヤやまとまりまで追求したプレミアムな1台。乾かすだけでなくスタイリングまで叶える設計で、忙しい日常の中でもサロン級の仕上がりを目指せる注目アイテムです♪ 速乾×美艶を叶える新技術 「KINUJO Silk Premium Dryer」は、大風量2.7㎥/分※