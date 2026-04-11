◇WBC世界バンタム級挑戦者決定戦那須川天心―ファン・フランシスコ・エストラダ（2026年4月11日東京・両国国技館）元世界王者の渡嘉敷勝男氏（65）、竹原慎二氏（54）、畑山隆則氏（50）がYouTube「ぶっちゃけチャンネル」で、WBC世界バンタム級挑戦者決定戦を生解説。那須川天心（27＝帝拳）の再起戦勝利を「圧勝」と絶賛した。竹原氏は「エストラダまったく手が出てなかった。（天心の）スピードについて行けなかった