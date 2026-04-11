アメリカとイランとの協議では封鎖状態が続くホルムズ海峡の扱いも焦点の1つとなります。一部で供給不足が起きているのが、ナフサ由来の製品。生活に身近な現場に影響が広がっています。その切実な声を取材しました。【写真を見る】ナフサ由来の一部石油製品が供給不足、身近な現場に広がる切実な声ナフサは…物流展示会で聞く4月10日まで大阪で開かれていた、物流業界向けの展示会。420社が出展し、生産性向上などに繋がる製品が