冠婚葬祭に関することは、その家や人との付き合いが絡んでくるために、参列するかどうか悩むこともあるでしょう。また親戚付き合いも、どこまでの人と付き合えばいいの？判断が難しいものかもしれませんね。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『旦那の姉の旦那の父親が亡くなった。会ったことはあるけれど、話したことはない。同じ市内住みだけれど、葬儀は旦那だけ参列すればいいよね？義姉が「も